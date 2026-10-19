Congresista por San Andrés a quien Abelardo encaró dijo que “tengo Gobernación, diputados, alcalde y concejal más joven”

Sigue la novela por la discusión entre el presidente Abelardo de la Espriella y la gobernadora y la representante a la Cámara del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Ordóñez y Elizabeth Jay–Pang, respectivamente. A un día de que el mandatario publicara en sus redes sociales un video en el que discute —sin dejarlas hablar— con ellas por la situación de la salud en la isla, las funcionarias respondieron a los señalamientos que les hizo el pasado domingo.
En diálogo con el “Reporte Coronell” de Caracol Radio, la congresista Jay–Pang (Partido Liberal) dijo que “el personal del presidente nos llamó que quería dialogar con nosotros y pensábamos que era todo relacionado con los temas que hemos venido tratando para aliviar la problemática que tiene el archipiélago, la salud y la seguridad”. Por esa razón, dijo que se sorprendió por el regaño del mandatario.
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“Me sorprendió porque yo fui una de las personas que en esta administración y en la pasada, casi llorando, le suplicaba a la de (Guillermo) Jaramillo por que interviniera al Hospital (Departamental), pues a mí se me morían los pacientes. (...) Yo permanentemente estoy colaborando para sacar los pacientes cuando no tenían la medicina puntual, le puedo mostrar la relación de todas las formas que patrocinaba a mis paisanos porque no tenían cómo”, dijo la representante.
Así mismo, señaló que esa gestión siguió con la ministra Ana María Vesga, con quien dijo estar “tratando” y haber gestionado encuentros con la gobernadora “para que ella entendiera que había que hacer algo con el hospital de San Andrés porque, desafortunadamente, la junta directiva del hospital decía que no podían sacar al administrador o director del hospital y era parte de mirar cómo se podía organizar la salud”.