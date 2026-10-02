La directora del Bienestar Familiar denunció en Fiscalía amenazas en su contra por redes sociales

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, denunció en la Fiscalía General de la Nación una serie de mensajes intimidantes y amenazantes en su contra que, según su relato, comenzaron a circular en redes sociales después de un debate político en el Senado de la República. La funcionaria ha estado envuelta en polémicas por la definición de familia y por la decisión de implementar la palabra “niñez” en lugar de “niños y niñas”. El episodio se presentó el 22 de septiembre de 2026, según relató en su relato ante el ente acusador, durante una sesión de la Comisión Séptima del Senado en la que se analizaba el presupuesto del ICBF para 2027 y la reorganización de varios programas de la entidad. Le puede interesar: María Carolina Restrepo es la nueva directora del ICBF, ¿quién es? Durante su intervención, Restrepo explicó las modificaciones en iniciativas relacionadas con familias y comunidades y señaló que algunos de sus nombres serían modificados. Sus declaraciones generaron un intercambio con el senador Duvalier Sánchez (Alianza Verde), quien, según la denuncia que dio a conocer Caracol Radio, interpretó sus palabras como una postura que desconocía la diversidad de las familias colombianas.

La funcionaria respondió durante la sesión y sostuvo que su intervención no pretendía establecer una definición excluyente de familia. En el documento presentado ante las autoridades, aseguró que había explicado que el concepto podía abarcar diferentes conformaciones familiares y negó que hubiera defendido un único modelo de familia tradicional. Por otro lado, Restrepo afirmó que, después del debate, el senador difundió en redes sociales un video editado de su participación en esa corporación. Según la denuncia, la grabación no habría incluido la totalidad de sus declaraciones ni las respuestas entregadas durante la discusión. También señaló que algunos fragmentos habrían sido sacados de contexto en el que fueron pronunciados y que determinadas expresiones gestuales corresponderían a otros momentos de la sesión.

Tras la publicación de ese video, la directora del Bienestar aseguró que comenzó a recibir mensajes ofensivos e intimidantes en sus redes sociales. Uno de los primeros hechos ocurrió el 26 de septiembre, cuando recibió en su cuenta personal de Facebook un mensaje con insultos. Aunque este episodio no fue calificado por ella como una amenaza directa, posteriormente se presentó una situación que motivó su denuncia ante la Fiscalía. De acuerdo con el documento que presentó en el ente investigador, el 27 de septiembre apareció en la red social X (antiguo Twitter) una publicación atribuida al perfil “Amalia Andrade A”. El mensaje afirmaba que la autora había visto a Restrepo en el aeropuerto de Cali y expresaba su intención de acercarse a ella para cuestionarla y confrontarla.

La directora del Bienestar Familiar consideró que este último episodio revestía la mayor gravedad debido a que hacía referencia a su ubicación física y podía generar un riesgo para su seguridad. La denuncia fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación, institución que deberá determinar las circunstancias de los hechos y establecer si existen responsabilidades penales. Y ahora tendrá que verificar el origen de esas publicaciones y mensajes, así como su contexto y alcance. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó con María Carolina Restrepo, directora del ICBF? María Carolina Restrepo denunció ante la Fiscalía General de la Nación mensajes intimidantes recibidos en redes sociales después de un debate en el Senado sobre el ICBF. La investigación deberá establecer el origen, contexto y posible alcance de esas publicaciones. ¿Por qué María Carolina Restrepo recibió amenazas en redes sociales? Según la denuncia, los mensajes aparecieron después de una controversia durante un debate del Senado sobre programas del ICBF y el concepto de familia. Restrepo también cuestionó la difusión de un video que, según ella, habría presentado fragmentos de su intervención fuera de contexto. ¿Qué hacer si una persona recibe amenazas por redes sociales en Colombia? Ante una amenaza, es recomendable conservar capturas, enlaces, fechas y demás evidencias, evitar confrontar al autor y denunciar ante las autoridades. La Fiscalía puede investigar posibles delitos relacionados con amenazas, según las circunstancias concretas del caso. ¿Qué sigue para María Carolina Restrepo después de denunciar las amenazas? La Fiscalía deberá verificar las publicaciones denunciadas, identificar, cuando sea posible, a sus autores y determinar si los hechos podrían constituir un delito. El avance de la investigación dependerá de las pruebas recopiladas y de las actuaciones de las autoridades.