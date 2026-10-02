“Siempre respeto”: Así fue la despedida que Álvaro Uribe le dio a María Fernanda Cabal tras su salida del Centro Democrático

El Centro Democrático perdió a una de sus figuras políticas más mediáticas y destacadas que militó en sus huestes desde su fundación en 2013: María Fernanda Cabal, quien fue senadora entre 2014 y 2026 y en dos ocasiones precandidata presidencial por ese partido, aunque nunca logró estar en el tarjetón definitivo. Aun con esta salida, la excongresista aseguró que su camino continuará en política. Ante esto, la figura política más importante de esa colectividad, el expresidente Álvaro Uribe, le envió un corto mensaje de despedida que compartió en su cuenta de X (antiguo Twitter). “Por la doctora María Fernanda Cabal siempre respeto”, escribió. Le puede interesar: María Fernanda Cabal confirma su salida del Centro Democrático: “Mi camino sigue”.

Cabal siempre había sido una “oveja negra” en el Centro Democrático por sus críticas a los procesos de elección de candidatos presidenciales en 2018, 2022 y 2026. Sus críticas a sus copartidarios, incluso, llegaron contra Uribe —de quien dijo “no es de derecha”— y contra el también expresidente Iván Duque —a quien llamó “remamerto” y “gordo marica”—.

Como se mencionó anteriormente, la excongresista confirmó su salida de ese partido a través de un video publicado en sus redes sociales, en donde dijo “mi camino sigue”.

Esta determinación solamente es la confirmación de lo que se esperaba. Desde que Paloma Valencia fue elegida como candidata presidencial del Centro Democrático y luego participó en la consulta interpartidista de marzo, Cabal se distanció y se acercó a la campaña de Abelardo de la Espriella.

“Buscaba una salida institucional respetuosa y democrática que permitiera tramitar nuestras diferencias doctrinales y construir un proyecto político distinto”, confirmó la exsenadora. Sin embargo, aseguró que la respuesta nunca llegó. Sin embargo, fue enfática en confirmar que su reconocimiento y admiración por “el presidente Álvaro Uribe permanecen incólumes”.

Vale recordar que la distancia de María Fernanda Cabal con otros figuras de su partido se acrecentó después de las pasadas elecciones presidenciales. Sobre todo cuando a inicios de agosto se viralizó un video de la excandidata presidencial Paloma Valencia en el que decía que “el Centro Democrático no es un partido de derecha”.

Cabal respondió con contundencia. Dijo, en su momento, que Valencia “es muy juiciosa académicamente pero doctrinariamente confundida” y que tanto ella como Uribe sienten “aversión” o “repugnancia” sobre la palabra “derecha”. Agregó que “ahí se afinca el nacimiento de un problema que les va a generar más disputas internas que coincidencias”. Unos que ya estarían asomando la cabeza en el Congreso, sobre todo por la competencia con Salvación Nacional, partido de gobierno que se disputa el voto de derecha con el Centro Democrático. Más ahora con las elecciones regionales a la vuelta de la esquina para 2027.

En su momento, Cabal sentenció que “el problema del partido es que se volvió en uno caudillista. Ser uribista es seguir a una persona, mientras ser de derecha es defender unas ideas. La doctrina jamás se debe reemplazar por la lealtad a un dirigente”. Es más, en diálogo con EL COLOMBIANO, la exsenadora dijo que este partido político sí es de derecha y que lo que está pasando ahora es que “tienen el complejo de creer que ser de derecha significa olvidarse de los pobres. Al contrario: todas las políticas que defienden la institucionalidad, una institucionalidad eficaz y que respete la libertad del ciudadano, benefician a la población”. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

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