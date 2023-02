Por eso, el funcionario de paz dijo, en entrevista con la revista Semana, que “esas no han sido las afirmaciones del presidente” y que “hay que preguntarle a él (Juan Fernando Petro) por qué afirma eso”. Y sentenció: “A mí me nombró el presidente Gustavo Petro” .

Por otro lado, refirió sobre el audio que “el presidente Gustavo Petro tomó decisiones autónomas y ya lo que uno pueda decir o no, no me corresponde a mí aclararlo”.

A estas declaraciones, Rueda agregó que debería probarse si ha desautorizado a alguien para hacer gestiones de paz, puesto que “todas las personas desde la sociedad civil que quieren construir paz tienen ese derecho, una cosa es eso y otra es decir que eso se hace o no a nombre del Gobierno”.