“El perdón social”

Una de las contradicciones que más generó controversia fue la protagonizada por el candidato del Pacto Histórico, quien inicialmente aceptó que Iván Moreno Rojas, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, quería ser el “constructor” de su propuesta de perdón social, después de reunirse con su hermano Juan Fernando Petro en la cárcel La Picota de Bogotá.

“(Juan Fernando Petro) estaba hablando con Iván Moreno (...) él no es narco, no es parapolítico, fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Moreno nos ha sugerido es ser constructor de algo que he propuesto que se llama el perdón social y eso se está discutiendo dentro de las cárceles”, dijo el candidato presidencial en La W.

Tras la polémica que desató el hecho de reconocer ese acercamiento con corruptos y tras revelar que incluso había parapolíticos interesados en hacer parte de ese perdón social, Petro se echó para atrás y aseguró que no tenía intención alguna de negociar con políticos que estén en las cárceles y trató de apartarse del tema.

El aspirante del Pacto trató de evadir toda responsabilidad en esos acercamientos limitándose a decir que la reunión se dio entre la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz –a la que pertenece su hermano–, que asegura que es una organización no gubernamental supuestamente independiente, aunque le ha hecho campaña públicamente a través de sus redes sociales.