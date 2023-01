Tres alfiles del Pacto le dijeron a este diario que la desazón con la gestión de Leyva es generalizada por el hermetismo de su cartera y lo complicado que es conseguir que atienda a los congresistas. “Parece que hubiese una decisión de no tener interacción con el Congreso. La percepción que tenemos es que allí no se está cumpliendo lo que pidió el presidente”, puntualizó un senador. Otra persona de la bancada señaló que se están dejando desatendidos a los colombianos en el exterior.

En todo caso, ese llamado a Gaviria le llegaría tras bastidores porque la intención de los legisladores es que los funcionarios caminen hacia el rumbo que trazó el Jefe de Estado, mas no generar una ruptura. Además, en cuestiones sociales ven como un tema urgente resolver la crisis en el ICBF.

Y aunque su cartera ya avanzó en los alivios para los deudores del Icetex, a quienes han militado con Petro desde antes de la campaña de 2022 les preocupa que el modelo educativo sigue siendo neoliberal. En otros términos: que no se ha empezado a transformar de raíz lo que, a su juicio, es el centro del problema.

Sin dar nombres, el senador Pedro Flórez sostiene que “hay algunos ministerios que no están totalmente alineados con la ideología del Presidente. En ciertas carteras se siente que las cosas no han arrancado”. Y si bien van apenas poco más de 5 meses de este cuatrienio, la ambiciosa agenda que se puso el Pacto pide más celeridad.

De ese proyecto aún no hay un borrador y la expectativa por la redistribución de la tierra fomentó invasiones en las regiones. En términos sencillos, ha habido declaraciones, pero creen que se deben empezar a ejecutar esos anuncios.

“Nosotros somos parte del cambio y esto no quiere decir que nos vamos a quedar callados frente a decisiones que no compartimos. Cada que haya que cuestionar sobre cosas en las que no estamos de acuerdo nos vamos a manifestar en publico y en privado”, detalló el senador Alexander López Maya.

La Ministra que ha recibido más reparos en la oposición es la encargada de la cartera de Minas y Energía, Irene Vélez. Ella fue la primera en recibir un intento de moción de censura y tuvo jalones de orejas hasta de su par de la cartera de Hacienda, José Antonio Ocampo.

Pero después de la tormenta por Vélez, ella suscitó un ambiente de tensa calma en el que hasta su misma bancada está esperando acciones concretas para ver si mejora su gestión. El reto para ella es frenar el incremento en los precios de la energía, sobre todo en el Caribe, y dar señales de que avanzará en la transición energética para convencer, al menos, al Pacto.

Desde la Cámara, Luz María Múnera llama la atención sobre que “hay un Presidente que habla de cambio y tienen que existir funcionarios en todos los niveles con la disposición de llevar a la práctica la orientación del Jefe de Estado”. Su llamado es que los ministros caminen hacia el rumbo que ya trazó Petro. ¿Se alinearán?