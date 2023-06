“Llevo 31 años en el Senado y estoy curado de espantos. No aprobaremos las reformas”: Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador

También negó que la presión que el presidente Gustavo Petro intentó meterle al Congreso con las recientes marchas los lleve a cambiar sus posturas frente a las reformas. Incluso, se refirió al escándalo de financiación que rodea la campaña del mandatario.

¿Qué sensación le dejó el discurso de Petro? Hubo quienes en su partido lo calificaron de “incendiario y retador”...

“Es una muestra de que el Presidente ha venido perdiendo gobernabilidad y ascendencia en el Congreso. Ha entendido que varios partidos no tragamos entero, ni somos notarios de lo que presenta”.

Con su convocatoria a las calles, el Presidente buscaba también presionar a los congresistas. Tras las marchas, ¿cambiarán de postura sobre las reformas?

“Somos un partido adulto, de 174 años, que no transige a sus principios. Llevo 31 años en el Senado y estoy curado de espanto sobre esas presiones. No, no las aceptamos. Todo lo contrario, lo que nos va a hacer es radicalizarnos. Sin embargo, he pedido a la bancada mesura y que estudiemos las reformas como se debe. Así nos presionen, no nos movemos un milímetro de nuestras convicciones. Somos el partido del orden, que defiende el empleo y las instituciones. Por eso de ninguna manera podemos compartir los ataques a la libertad de prensa, ni a otros órganos del poder público”.

Retomando sus palabras, ese espanto de ayer ¿qué tan fuerte ha sido comparado con otros espantos?

“La convocatoria no le salió bien. Salió muy poca gente a la calle, entre ellos, estudiantes que fueron obligados. No es realmente un pueblo que se vuelca a las calles. Además, cuando uno ve las encuestas de opinión, encuentra que el 70% de los colombianos cree que el país va mal y la imagen del Presidente solo está en el orden del 30%. Allí uno se da cuenta que los colombianos no comparten muchos de estos temas, como la salud, que está generando una incertidumbre absoluta y total. La gente a la que le entregan la droga todos los meses para tratar su enfermedad no quiere cambiar el sistema. Hemos aceptado cambiar algunas cosas a partir de construir sobre lo construido, pero no volver otra vez desde cero”.

¿Qué cree que le pasó al Presidente con la convocatoria?

“Hace unos meses parte de la población marchó y salió a respaldar al Presidente. Al día siguiente salió la oposición y la marcha fue aun más grande. Entonces pregunto, si hay que escuchar a las calles, ¿a cuál de las dos marchas escucha?, ¿a la minoritaria o la mayoritaria? El sentimiento está ahí, demostrado en las encuestas y por eso la gente no le está saliendo.

La del miércoles fue una marcha de sindicatos y de estudiantes de colegio que no fueron por su propia voluntad. El Presidente provoca un desgaste innecesario, porque el Partido Conservador, ante todo esto, no hace cambiar nuestra postura ni un ápice”.