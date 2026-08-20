Claudia López recibirá casi $5.000 millones por reposición de votos: ¿cuánto les correspondería a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó a Claudia López una reposición de poco más de $4.991 millones por los votos que obtuvo en la consulta presidencial del pasado 8 de marzo. La decisión fue aprobada por la Sala Plena del organismo electoral el 18 de agosto y convierte a López en la primera de las excandidatas de las consultas en tener una liquidación formal de estos recursos. Le puede interesar: ¿Qué es la reposición de votos y cuánto cuesta cada uno? La exalcaldesa participó en la “Consulta de las Soluciones”, en la que obtuvo 573.104 votos. Para esa jornada, el CNE fijó en $8.710 el valor de cada voto válido. Esto da alrededor de $4.991 millones para la reposición. Sin embargo, la reposición de votos no significa que cualquier candidato pueda simplemente multiplicar sus sufragios por la tarifa establecida y recibir ese resultado. El reconocimiento está sujeto a los gastos de campaña que hayan sido reportados y acreditados ante el organismo electoral y se hace efectivo cuando el candidato supera el umbral del 4 %; además, tiene un tope máximo: para las consultas, este es de $18.555 millones.

En el caso de López, la campaña reportó $5.758 millones en gastos en la plataforma Cuentas Claras. Mientras que los ingresos fueron de $5.000 millones provenientes de dos créditos: uno por $4.000 millones en Bancolombia y otro por $1.000 millones en Av Villas. Del valor autorizado, el CNE descontó alrededor de $49 millones, correspondientes al 1 % destinado al sistema de auditoría externa.

¿Cuánto dinero podrían recibir los demás candidatos?

La decisión sobre Claudia López pone ahora la mirada sobre los demás candidatos que participaron en las consultas del 8 de marzo y que también obtuvieron una votación suficiente para acceder a la reposición. Entre los casos estarían el de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, quienes compitieron en la Gran Consulta por Colombia.

Valencia obtuvo más de 3,2 millones de votos, mientras que Oviedo superó los 1,2 millones. Si se toma como referencia la tarifa de $8.710 por voto aplicada en las consultas, las cifras serían millonarias. Sin embargo, la suma definitiva dependerá de los gastos que cada campaña haya reportado y de los valores que el organismo electoral termine reconociendo. De forma preliminar, Paloma recibiría 2.000 millones de pesos por la consulta del 8 de marzo; si bien obtuvo muchos más votos, lo cierto es que el CNE toma la cifra más baja: o la de los gastos o la de la reposición hasta el tope. En ese caso, la candidata del uribismo reporta esos 2.000 millones como dinero gastado. Y Oviedo, por su parte, reportó $1.966 millones en gastos. Por lo que también sería ese monto el que recibiría. No serían los únicos que podrían recibir reposición. El pasado 8 de marzo se registraron 7’072.078 votos válidos y todos los candidatos que superen el 4% de esos sufragios podrían aspirar a reclamar reposición. Esto quiere decir que incluso Juan Manuel Galán y Juan Carlos Pinzón podrían aspirar a ese dinero de reposición. En ambos casos, sería lo correspondiente al gasto de sus campañas: para Galán, $1.910 millones aproximadamente y para Pinzón, $1.995 millones.

Hernán Cadavid quiere acabar con la reposición en las consultas

La decisión del CNE generó críticas en el Congreso. El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, cuestionó que el Estado entregue recursos por una consulta que no alcanzó los 600.000 votos. El congresista anunció que durante esta legislatura radicará un proyecto de ley para eliminar la reposición de votos en las consultas internas e interpartidistas. “El CNE autorizó a Claudia López casi 5.000 millones por reposición de votos, tras consulta que no alcanzó ni los 600.000 sufragios”, señaló Cadavid, quien agregó que buscará eliminar este mecanismo y cerró su mensaje con la frase: “¡No más!”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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