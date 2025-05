Cepeda le recuerda a Petro que concepto favorable de consulta popular se negó en el Senado

Para el senador, esa tesis es “absolutamente ilegal” y es una violación a la autonomía de los poderes públicos: no solamente el legislativo, sino el judicial. “Si alguien no está de acuerdo con una decisión, debe ir hasta los jueces. Ellos son los que toman la decisión, no de un solo plumazo”.

Finalmente, el presidente del Senado advirtió en que la consulta “murió y después se sepultó con la apelación” y recordó que “ahora hay que votar la siguiente”, en referencia a la consulta popular 2.0 que radicó el Ejecutivo con preguntas relacionadas a la reforma laboral y a temas de salud.

Esa propuesta del Gobierno la expuso el ministro Benedetti en que el reglamento del Congreso “establece que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Entonces, el Senado no se ha pronunciado. ¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado” y que si esa institución “no se pronuncia de aquí al 1 de junio” convocarán la consulta popular.

Escuche, El engaño de la consulta popular: