El Centro Democrático está en tremendo dilema: ¿puede ser leal de Gobierno sin ceder terreno?

En algún punto durante el primer año de Gustavo Petro como presidente, al Centro Democrático ―que desde el inicio se declaró de oposición― le llegó una especie de “reclamo”: Enrique Gómez, según cuentan en esa colectividad, le habría hecho saber al expresidente Álvaro Uribe que aspiraba a ser el líder de esa oposición: había sido candidato presidencial en 2022 y obtuvo entonces el 0,23 % de los votos.
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La propuesta no prosperó. Gómez no hacía parte del Centro Democrático (CD) que ya llevaba un rato como el único partido de oposición en ese momento. Por eso, dentro de la colectividad, la idea de que pudiera asumir su liderazgo no encontró espacio. O al menos así lo ven en el uribismo.
“Pasan estos años y él encuentra un vehículo en la campaña de Abelardo de la Espriella, y empieza una actitud de hostilidad hacia el Centro Democrático”, dice a este medio una fuente enterada.
Hoy el CD parece haber quedado en una posición incómoda. De un lado está su apoyo público al Gobierno, el mismo respaldo que le ha servido al Ejecutivo, hasta ahora, para sacar adelante el presupuesto en primer debate o para frenar las mociones de censura contra sus ministros.
Del otro está el esfuerzo por no ceder terreno en sus bases frente a esa “nueva” derecha con la mirada puesta en 2027.