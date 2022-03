Por primera vez en la campaña electoral, los candidatos a la vicepresidencia participaron en un debate de opinión, organizado por El Tiempo y Semana, donde se abordaron temas como la violencia, los grupos armados, el empresariado, entre otros.

Uno de los temas que generó controversia fue el racismo, esto por los comentarios que ha recibido en los últimos días la fórmula del Pacto Histórico, Francia Márquez.

En respuesta al tema que ha ido creciendo en campaña, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro aseguró que desafortunadamente el racismo siempre se ha mantenido en la cotidianidad colombiana.

“El racismo siempre ha existido, el racismo estructural no es solamente que nos señalen por nuestro color de piel, que nos violenten en nuestra humanidad, sino el racismo del Estado, que no ha permitido que la población étnica, raizal, palenquera e indígena viva con garantías de derechos, no es de gratis que las estadísticas del Dane muestren que la población más empobrecida es la étnicamente reconocida en el país”, expresó Márquez en medio del debate.