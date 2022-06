Desde las instalaciones de RTVC, el jefe de debate de la campaña del Pacto Histórico, Alfonso Prada, informó que ningún miembro de la campaña de la Liga de Gobernantes Anticorrupción acudió a la cita propuesta por la coalición de izquierda en RTVC.

“Hemos comprobado el día de hoy que no hay ninguna voluntad de Rodolfo Hernández de asistir al debate, no llegó ninguno de sus compromisarios, no mandó ningún tipo de razón, verificamos claramente que no hay ninguna voluntad de hacer el debate”, afirmó Parada.