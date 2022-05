“No coman cuento. Aquí les dejo 20 diferencias que tengo con el uribismo ”, dijo el exalcalde de Bucaramanga en la noche de este lunes en su cuenta de Twitter. Según él, está lejos del Centro Democrático por su lucha anticorrupción y por algunas propuestas que ese partido no comparte.

“El triunfo de Rodolfo es el triunfo contra el establecimiento. El país necesita cambios, no el suicidio que ofrece Petro, pero sí autoridad, orden y la prosperidad que ofrece un empresario como él”, dijo la senadora María Fernanda Cabal.

“Yo me inscribí como independiente, luego no puedo empezar a hacer alianzas. Vamos a recibir apoyos a la filosofía de gobierno y ahí son todos los colombianos bienvenidos”, indicó Hernández a la periodista Patricia Janiot, al mismo tiempo que reconoció estar en la búsqueda del respaldo político de Federico Gutiérrez (quien ya anunció su voto por el) y de Sergio Fajardo.

De los 14 senadores que resultaron electos por el Centro Democrático en los pasados comicios legislativos, seis han hecho público su apoyo al exalcalde de Bucaramanga , siete no se han pronunciado y solo uno ha dicho que se opondrá a la candidatura del ingeniero.

Pese a apoyos abiertos como el de Cabal, al interior de las toldas del Centro Democrático hay senadores que votarán por Rodolfo solo por evitar un posible ascenso al poder de Gustavo Petro –el otro candidato en la contienda que obtuvo 8.527.768 de votos este 29 de mayo–, como es el caso de Miguel Uribe y Esteban Quintero.

“Para quienes decían que no votaban por ‘Fico’ porque era el del continuismo, el del uribismo, el del Centro Democrático; ya no tienen excusas para rechazar la propuesta de Petro. Es apenas lógico que nosotros no vayamos a votar por el socialismo, ¿y vos? A defender a Colombia sin excusas”, fue el comentario de Quintero.

De la bancada electa de esa colectividad todavía hay silencio por parte de siete senadores que, seguramente, irán decidiendo sobre la posibilidad de apoyar a Hernández. El único que se opondrá a la aspiración de Rodolfo es el exdiputado de Antioquia, Andrés Guerra.

“Ni Gustavo Petro, ni Rodolfo Hernández me representan. Asumo al interior del Centro Democrático mi responsabilidad como senador electo, nuestro partido merece asumir una postura digna. Álvaro Uribe Vélez y nuestras bases merecen ser representadas y no ser vergonzantes. Dignidad política”, fue el pronunciamiento de Guerra, quien además propuso que su bancada haga oposición a cualquiera de los dos gobiernos.