La crítica que generó tensión entre ambos la hizo el exministro en el debate de Noticias Caracol, donde aseguró que no tiene relación con hechos de clientelismo y, en ese sentido, cuestionó al exgobernador antioqueño por tener investigaciones vigentes.

“Sergio, yo no tengo ninguna investigación, usted sí tiene muchas. Usted no puede cuestionar mi posición ética simplemente porque personas que confían en mí han hecho un apoyo. Eso parece más bien el miedo a perder una disfrazado de una preocupación ética”, sostuvo Gaviria.

Tras el cuestionamiento, Fajardo se defendió asegurando que en los 22 años que lleva haciendo política electoral no ha estado vinculado con ningún hecho de corrupción o clientelismo y planteó que las investigaciones en su contra son de corruptos.

“Yo tengo muchas investigaciones. Y son los corruptos los que me han tratado de sacar, pero por todas y cada una de ellas he respondido. (...) No hay ni una sola persona que puedo decir que yo le he entregado un puesto, que yo le he entregado un contrato”, dijo el exgobernador.