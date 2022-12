La dualidad está entre quienes temen que el partido se vuelva un actor secundario y termine siendo apéndice del petrismo, y entre aquellos que, inclusive, han hablado de dar el salto formal al Pacto Histórico –a través del transfuguismo que se discute en la reforma política– y vincularse al movimiento del presidente. De por medio, como siempre en política, están los votos.

Publicidad

“En el Verde se puede tener voz propia y disentir. En el petrismo no e implicaría volvernos el apéndice de Petro, para solo decir ‘sí señor’ a lo que pida”, declaró una congresista. “Yo prefiero no meterme en ese tema porque no es una idea mía. Sobre elecciones 2023 el debate está aún en etapa de embrión y si me pongo de hablar ahorita de cosas que no se han hablado formalmente, puedo generar ruidos que no son”, sostuvo a su turno otra de las legisladoras consultadas.

“Acá se hace lo que diga Petro, no el petrismo, porque muchos son gente sin votos. La apuesta es unificar listas y que donde no haya consenso sí existan siquiera consultas. Hay casos como los de Medellín en donde hay mucha división, porque hay gente del Pacto que no gusta de Daniel Quintero y no quiere que le impongan apoyar a su sucesor”, explicó una representante a la Cámara de los verdes.

Uno de los pesos pesados dentro la colectividad admitió que, frente a la posibilidad de abrir la puerta al transfuguismo, hay opiniones divididas y no hay una posición unificada, más si se tiene en cuenta que la reforma política aún está en pleno debate. “Se ha conversado, pero tampoco es que signifique una gran transformación. A unos les parece bien, a otros no les suena tanto. Falta ver qué pasa, porque en el verde seguimos sin tener una posición como partido”, señaló.