¿Tenía o no tenía un celular? Director de la Policía confirma que joven que le disparó a Miguel Uribe no tenía un teléfono

El menor de 14 años, que este martes fue imputado por los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas –no aceptó los cargos–, fue captado por cámaras de seguridad del barrio Modelia, en Bogotá , minutos antes de dispararle al senador manipulando un dispositivo móvil; sin embargo, en medio de su detención, el aparato no apareció pese a que el mismo joven insistía en “dar números”, al parecer, de quienes están implicados en el ataque.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ya había asegurado que el celular que se ve en los videos no aparece. “En el lugar de los hechos no existía un celular (...). En el momento de la aprehensión, al menor no le fue recuperado un celular”, confirmó.

Ahora es el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, quien confirmó que en el momento de la detención, el pasado sábado, el menor de edad no tenía ningún teléfono entre sus pertenencias.

“Tenemos claro que en el lugar de los hechos no existía un celular”, insistió el general Triana.

La fiscal Camargo indicó que el ente investigador está “haciendo un rastreo porque en unas imágenes anteriores al atentado a él se le ve con un celular”, por eso, agregó que una de las prioridades es identificar “en poder de quién pudo quedar el celular” que aparece en las grabaciones y del cual el menor hizo referencia cuando fue detenido, asegurando que entregaría contactos de quienes están detrás del ataque.