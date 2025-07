“Aún me queda un año, lo voy a aprovechar”: las polémicas frases de Gustavo Petro en la instalación de sesiones del Congreso

En medio de la instalación de sesiones del Congreso, el presidente Gustavo Petro dio un discurso de casi tres horas en donde hizo un balance de su gestión y mencionó temas que han sido constantes asuntos de conversación en medio de su administración. En un acto que comenzó más tarde de lo programado por retrasos en la llegada del jefe de Estado, tal como ha sido la costumbre en esta administración, Petro pasó a dirigirse a los presentes tras las palabras del saliente presidente del Senado, Efraín Cepeda. Lea también: En vivo | Presidente Petro instaló el último año de sesiones legislativas y desató controversia al decir que “recuperó” la industria de Antioquia Críticas a la prensa, defensa de su gabinete, paz total, Gaza y menciones a la junta del narcotráfico de Dubái fueron algunos temas tratados por el jefe de Estado en una intervención que fue catalogada por algunos como larga y cargada de mucha tensión.

Petro y su nostalgia sobre la Constituyente del 91

“Para muchas personas la Constitución de 1886 sigue en su cabeza y en sus almas, no la han derogado en su espíritu, siguen repitiéndola una y otra vez en sus discursos y están en el seno del pueblo y están en los tres poderes públicos, les perece que la Constitución de 1991 fue hecha por subversivos, terrorista, que es comunista, que sabe mal, porque habla de pueblo y habla de justicia social y es populista dicen; pues nosotros derogamos esa Constitución”, mencionó el presidente Gustavo Petro sin hacer referencia a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, algo que ha liderado el discurso de sus partidarios en los últimos días.

El presidente recordó su paso como congresista

“Como miembro de este Congreso que fui, senador y representante a la Cámara, con una experiencia larga en debates de control político, siempre fui oposición, nunca participe de ningún gobierno que siguiera del 91 hasta que fue elegido presidente de la República”, expresó Petro haciendo alusión a su papel desde el legislativo.

También hizo referencia a las denuncias que hubo por corrupción en períodos anteriores del Congreso y las comparó con los senadores y representantes actuales. “Que diferencia entre el Congreso de la República que yo viví y el de hoy. Ya estamos a tercer año de mi gobierno y no está el 30% de los senadores presos, diferencia sustancial, si es que queremos hablar de democracia”.

La justicia restaurativa, un tema que defendió el presidente ante senadores y representantes

Gustavo Petro hizo referencia a la Corte Suprema de Justicia y a su visión sobre este tema, donde ha generado polémica por intervenciones anteriores donde ha promulgado una “justicia restaurativa” basada en algunos beneficios para los infractores con el fin de supuestamente reponer a las víctimas. “¿Por qué temerle a la justicia restaurativa? Hace dos años hablé con la Sala Penal de la Corte Suprema, aunque sus magistrados pueden haber cambiado, y creo que comparten esta visión: combatir la impunidad y mejorar la justicia requiere priorizar la verdad sobre el castigo”, expresó Petro. “Pensar en el castigo solo es pura y simple venganza, vendetta. Y la señora marquesa tenía razón. Nos estamos matando por generaciones y por 100 años de soledad, que ya son 200, por venganza. Nosotros perdonamos, nosotros no odiamos a quienes nos torturaron”, agregó el jefe de Estado.

Gustavo Petro y la costumbre de atacar a la prensa

“La prensa del capital, que no es todo el capital, no habla del Gobierno, sino calumnias y mentiras sobre mi persona y no sobre los éxitos gubernamentales; y libres, porque nadie ha cerrado aquí un solo periódico, un solo canal de televisión, solo que ahora hay miles de canales de televisión y de periódicos en las redes, y no dejan que el Gobierno quede en la mentira, que eso no es democracia”, dijo el presidente sobre los medios de comunicación.

El último año de Gustavo Petro desde la Casa de Nariño

Este 7 de agosto se cumplen 3 años de Petro como presidente, comenzando la recta final de su administración. “Subí el salario mínimo como ninguno, aún me queda un año, lo voy a aprovechar. Populista dirán, por encima de la inflación del año presente que es como los economistas miden el salario real”, resaltó el mandatario.

La salud y su defensa al ministro de Salud

En un instante de su intervención, cuando el presidente empezó a hablar de salud, los asistentes al recinto le cuestionaron sobre el desabastecimiento de insulina que han denunciado agremiaciones médicas. “¿Quieres que te diga por qué no hay insulina? Yo te lo puedo decir, pero me demoro un poquito... Esa es una buena pregunta para contestar. Ministro de Hacienda, usted ha pagado todas las medicinas de enfermedades graves, de diabetes, de enfermedades crónicas de Colombia. ¿Por qué no hay insulina, entonces?”, comenzó el presidente.

“Porque la habéis acaparado, le digo a las gestoras farmacéuticas. Y le he ordenado a la Policía rescatarla”, aseguró sin pruebas el jefe de Estado. En el mismo discurso, el presidente pidió aplausos al ministro Guillermo Jaramillo, cuestionado en medio de la crisis del sistema de salud que vive el país.

Gustavo Petro reconoció que la paz total no ha sido exitosa

“Obviamente, este Gobierno no ha logrado la paz total. Y los indicadores de seguridad nos van mostrando una serie de circunstancias que es clave analizar entre todas y todos para saber en dónde nos estamos equivocando y en dónde estamos acertando”, fueron las palabras con las que Petro dejó claro que dicha política bandera de su administración no ha tenido avances y, por el contrario, aún tiene varios cuestionamientos.

Israel, Gaza y Estados Unidos: sus menciones a temas internacionales

El presidente colombiano se ha caracterizado por hablar en medio de sus intervenciones sobre temas internacionales, siendo a veces este tipo de pronunciamientos los que generan tensión en las relaciones con otros países. En su discurso volvió a mencionar un episodio que generó dificultades diplomáticas a inicio de este año como fue la deportación de migrantes por parte de la administración de Donald Trump. “En esa libertad de capitales, que no eran libertad de los seres humanos, por qué no los traen entre cadenas, ellos sí entre cadenas (migrantes) no a los capitales, hasta que este presidente ordenó devolverlos al poderoso gobierno de los Estados Unidos porque aquí no recibimos esclavos y porque ningún migrante es un criminal”, dijo el líder político colombiano. También hizo mención al conflicto que se vive en la Franja de Gaza para justificar una persecución contra las productoras carboneras. “El 60 % del carbón que llega a Israel es de Colombia y con este se elaboran bombas que caen en Gaza y matan bebés”, detalló, agregando que ningún colombiano “quiere ser cómplice de genocidio y de matar bebés en un país extranjero”.

Corrupción y Papá Pitufo

En su discurso, un tema que levantó ampollas y reacciones en los congresistas fue cuando se refirió al contrabandista Diego Marín, conocido con el alias de Papá Pitufo y que se espera que llegue al país para que declare sobre el supuesto aporte ilegal que entró a la campaña presidencial del hoy jefe de Estado. “Yo logré perseguir al mayor contrabandista de Colombia que tenía profundos nexos con políticos de país, incluido un político antioqueños muy famoso, que llenaban esto de contrabando”, dijo el presidente, refiriéndose al contrabandista que aún se encuentra en suelo portugués. Por otro lado, sobre los cuestionamientos de corrupción en su administración también hizo mención en su intervención. “Atacan y dicen, ‘ese Petro es un ladrón’. No me he robado un solo peso desde que tengo una carrera política legal y cuando tenía una política ilegal, tampoco me robe un peso, por eso soy presidente de Colombia”, concluyó.

Miguel Uribe Turbay, la Segunda Marquetalia y la junta del narcotráfico