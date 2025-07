“Ni se le ocurra amenazarme como lo hizo con su esposa; yo sí me le paro duro”: Lina Garrido le responde a Benedetti

La respuesta de la oposición al presidente Gustavo Petro durante la instalación del nuevo periodo de sesiones en el Congreso sigue sacando ampolla en el gabinete nacional, especialmente por las palabras de la representante Lina María Garrido. La congresista del partido Cambio Radical fue una de las voceras de la bancada opositora y pronunció uno de los discursos más fuertes en contra del jefe de Estado.

“Soy una voz que incomoda porque he venido aquí a hacer denuncias, ese es el pueblo que represento. Yo voté por usted como 11 millones de colombianos que no somos guerrilleros, ni petristas, ni hacemos parte del pacto de la Picota y le dimos la oportunidad para que llegara al poder, porque dijo que solucionaría los problemas del país y no hay nada que mostrar de su parte, no tiene un solo logro”, dijo la representante araucana.

Durante su intervención, la congresista hizo referencia a la vicepresidenta Francia Márquez, a quien acusó de no mostrar dignidad al seguir en un gabinete que la ha ignorado, además de los escándalos de la excanciller Laura Sarabia y el ministro del Interior, Armando Benedetti.