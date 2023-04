Acusaciones de contratos a dedo, maltrato y acoso: las polémicas de Hollman Morris, el candidato para dirigir RTVC

El también excandidato al Senado por la lista de Fuerza Ciudadana no ha sido ajeno a polémicas en el ámbito profesional y personal, y pese a que ha estado en el ojo del huracán, señalado de entregar contratos irregularmente en Canal Capita l, ahora suena para dirigir RTVC.

Esa no ha sido la única polémica que ha protagonizado Morris , ya que en enero de 2019 su esposa, Patricia Casas, reveló que lo llevaría ante la justicia para que respondiera por presunta violencia intrafamiliar , alegando que el entonces concejal no respondía por sus responsabilidades.

Según Casas, en ese momento Morris presuntamente la hizo sufrir violencia económica, psicológica y física. Al respecto señaló que se sentía “asfixiada económicamente”, ya que se había visto obligada a enfrentar deudas, cobros jurídicos, cortes de luz e incluso había pasado hambre.

Casas llevó su denuncia a la Fiscalía y además le lanzó duras críticas a Morris. “Para mí no es coherente que uno marche por la educación pública pero su hija no tenga cómo estudiar, que uno marche por la integridad de las mujeres pero no las respete”, dijo la mujer en la W.

Y esa no fue la única denuncia contra Morris, ya que la periodista María Antonia García de la Torre también lo llevó a la Fiscalía en septiembre de 2019, cuando lo denunció por el supuesto delito de acto sexual violento.

García de la Torre aseguró que había sido acosada por Morris, quien presuntamente la obligó a besarlo. Según la periodista, los hechos se registraron en 2011 en Madrid, España, cuando ella trabajaba para el diario El Mundo y se interesó por un documental de Morris.