La polémica que se armó por propuesta de bilingüismo de Gustavo Bolívar: “Una persona que sepa inglés, no le pega una puñalada a nadie”

El candidato explicó su propuesta con una polémica declaración, pues dijo que una persona que hable un segundo idioma, en este caso inglés, tiene más oportunidades y se aleja de ser un criminal, porque, a su juicio, “una persona que sepa inglés, no le pega una puñalada a nadie”.

“Bogotá va a ser bilingüe en 2038. Nosotros tenemos un programa de gobierno hacia los 500 años de la capital, que se cumplen en 2028. Vamos a implementar la educación bilingüe desde 2025, ¿por qué no en 2024? Porque tenemos que preparar a los profesores y vamos a empezar con el preescolar y paulatinamente vamos a ir aumentando”, comentó Bolívar a la emisora.

“Una persona bien alimentada, que sepa inglés, no le pega una puñalada a nadie. Una persona que sepa inglés, que sepa programación, que esté bien alimentada, que no tenga las carencias afectivas, no le pega una puñalada a otra por robarle un celular”, sostuvo.

La frase desató una ola de críticas y rechazo en redes sociales, como la del concejal de Bogotá Humberto Amín, quien le “recomendó” a Bolívar “analizar bien los disparates que dices”. El candidato, finalmente, tuvo que salir a aclarar su propuesta porque, según él, la tergiversaron.