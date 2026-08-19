Polémica por mural que ordenó retirar directora del ICBF: “Absolutamente abusivo”

La nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, ordenó retirar un mural ubicado en una sede de la entidad en Bogotá. Se trata de un espacio en el que se ven escritos, dibujos y símbolos hechos por niños; pero que ella criticó al considerar que era una instrumentalización política de los menores.
Se refirió puntualmente a una frase que decía: “Aquí estuvo Resistencia Chiquita” (un colectivo de niñas), y dijo que era “absolutamente abusivo”. El mural consigna desde corazones hasta un dibujo de una oz y un martillo.
Restrepo cuestionó que menores de edad hubieran sido utilizados para transmitir mensajes, según ella, definidos por adultos. “Esto es absolutamente abusivo. Un niño qué va a saber qué es eso. Un niño que lo único que tiene que hacer es jugar”, afirmó la directora del ICBF.
Y planteó sus dudas sobre el origen del mensaje: “¿Cómo usan a los niños? Esto es absolutamente abusivo”, expresó.