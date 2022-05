“Es dinero de una asesoría”. Así respondió la senadora electa del Pacto Histórico Piedad Córdoba cuando EL COLOMBIANO le preguntó por la procedencia de los más de 60.000 dólares que tenía en efectivo dentro de su maleta al momento de abordar un avión desde Honduras hacia Colombia.

“Yo misma fui la que saqué la plata para pagar el impuesto de salida, y en la aduana un muchacho ahí como muy sobrador dijo que había que contarla toda, y pues yo qué me iba a poner a discutir por eso. Nos vinimos a contar la plata, la contaron, pero a mí nadie me ha retenido, en lo absoluto, y yo no he tenido ningún problema con eso”, le dijo Córdoba a este diario.