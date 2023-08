“No es que hayan sido muy astutos; son criminales de una red en este caso, –pues no es que sepamos del narcotráfico–, sino del robo de recursos públicos vía contratación en varios países de América Latina”, aseguró el presidente, quien señaló que los vinculados en los casos salieron del país a otras naciones. “Sabían que si se iban a Brasil no había los acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento; ya después, ya para qué”, dijo.

Según Petro, dado que entre Colombia y Brasil no existía un acuerdo de cooperación judicial, no eran extraditables, por lo que “podían fácilmente no pagar los requerimientos de la justicia colombiana y, sobre todo, no se necesitaba que hablaran. Ellos no hablaron, sino lo necesario”.

Además, Petro llamó la atención por posibles inconsistencias que se registran en las confesiones contradictorias de los vinculados en los casos de soborno de Odebrecht, pues las versiones en los tribunales de justicia de Estados Unidos y Colombia fueron diferentes. Por ejemplo, puso el caso de uno de los condenados del Grupo Aval, José Elías Melo, “quien confesó que en Colombia pagó sobornos por $6.000 millones, pero en Estados Unidos dice que fueron 26 millones de dólares”.