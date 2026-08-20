¿Petro podría ser investigado por la muerte de Kevin Acosta? Expertos opinan

La decisión de la Fiscalía de compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que evalúe posibles responsabilidades de Gustavo Petro en el caso de Kevin Acosta abrió un nuevo frente jurídico para el expresidente. Aunque expertos consultados por este diario explican que por ahora no hay una investigación formal en su contra y que cualquier eventual responsabilidad penal aún está lejos de definirse.
El caso cobró relevancia nacional tras la muerte de Kevin Acosta, un menor con hemofilia cuyo fallecimiento fue inicialmente atribuido por el entonces presidente Petro y por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a un accidente en bicicleta.
“Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, dijo el entonces presidente Petro.
Posteriormente, la Procuraduría concluyó que la falta de suministro del medicamento Emicizumab fue un factor determinante que puso al niño en una situación clínica crítica. Es decir, la EPS (intervenida por el Gobierno) pudo haber salvado al menor si le daba su medicina a tiempo, tal y como lo pedía la madre.
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En el marco de la investigación, la Fiscalía citó para el próximo 24 de agosto a audiencia de imputación por homicidio culposo a cuatro personas vinculadas con la administración de la Nueva EPS.
Entre los citados se encuentran Luis Óscar Galves Mateus, quien para entonces se desempeñaba como interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, en ese momento auditor de concurrencia y gerente regional; y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.