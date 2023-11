“ Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, dijo el jefe de Estado a través de X.

“En Argentina se decide no solo el futuro de su pueblo sino la esperanza de América Esperanza o barbarie deciden los argentinos. Un Milei que nos regresa a Pinochet y Videla. O un Massa que puede abrir caminos de esperanza. No tengan dudas. Nunca hay que votar por la barbarie y siempre hay que votar por la esperanza”, dijo el presidente en un evidente apoyo a Massa, el gran perdedor de esta jornada.

Y no fue el único pronunciamiento que hoy lo puede poner en aprietos con el presidente electo de Argentina, o al menos hacer que la relación bilateral no comience en el mejor de los términos. Durante la primera vuelta, cuando pasaron Massa y Milei, el jefe de Estado también celebró que el ultraderechista no hubiera alcanzado a ganar en primera vuelta.