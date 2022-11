El presidente Gustavo Petro le pidió a José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos y un histórico opositor de las ideas del Pacto Histórico y del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc en 2016, que se sume al equipo negociador que está conformando el gobierno para sentarse a dialogar sobre el fin del conflicto con el ELN en Venezuela a partir del próximo lunes 21 de noviembre.



“Por eso le voy a proponer, José Félix Lafaurie, que usted integre la comisión que hemos formado de parte del gobierno como negociadores con el ELN. Que entren allí a las intimidades de esa complejidad, a los rincones que a veces no se publican, y que puedan ustedes tener de primera mano la opción, la discusión de cómo lograr que con el ELN se acabe la fase de lo que fue la insurgencia armada en Colombia” dijo entre aplausos el presidente Petro.



Lafaurie compartió la invitación del presidente en su cuenta de Twitter pero aún no ha respondido si la acepta o no.