El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a un supuesto plan para bajarlo del poder. Esta vez, desde El Salado, corregimiento de Carmen de Bolívar, el mandatario ambientó la entrega de 700 hectáreas de tierra a víctimas del conflicto armado con uno de sus populares discursos; en él mencionó que corre un entramado para acabar con su gobierno. Y para no desviarse del propósito del encuentro, Petro señaló el “despojo” por la empresa Argos a los campesinos de zonas golpeadas por la violencia.

Y es que los temas que mencionó en el discurso en realidad no son nuevos. Por un lado, no es la primera vez que Petro se refiere a un supuesto golpe de Estado. En una de sus ya conocidas peleas con el fiscal Francisco Barbosa , en la que las altas cortes tuvieron incluso que intervenir, el mandatario aseguró que desde la rama judicial estaban preparando un golpe blando. Adicionalmente, en los últimos días, Petro ha estado trinando desde su cuenta personal algunas versiones que incluyen esa teoría en contra de su administración.

Esta vez, durante su intervención en El Salado, Petro trató de brutos a los empresarios y aseguró que “hay quienes sueñan en tumbar el Gobierno, recogen platica de empresarios españoles, se van a España y a ver cómo se tumba el Gobierno, no se les ocurra hacer eso porque estarían iniciando una nueva ola de violencia, no sean brutos”.

“Indudablemente, es un país que uno puede comprender no solo por su inmensa desigualdad social, no solamente por su ausencia de democracia, sino por el enorme acumulado de codicias. Por ejemplo, en una empresa como Argos, se aglutinó para no entregar las tierras que había despojado”, indicó Petro.

Para enmarcar la situación, el mandatario trajo a la memoria la masacre de El Salado y mencionó que muchas tierras quedaron en poder de esa organización empresarial antioqueña.

“Estas tierras fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos, se quedó con la tierra de los desplazados. No voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaría del fruto de la masacre y de la sangre; se quedó con las tierras de los campesinos”, señaló Petro.