Ya no es Cartagena: Petro insiste en la creación de una Estatua de la Libertad y propuso construirla en Santa Marta

“¡Pongámonos de acuerdo en lo que toca, democracia y libertad. Si no, esa estatua de Nueva York hay que trasladarla a Cartagena!”, fue lo que pronunció el presidente el pasado 15 de julio en televisión nacional en donde además comparó al republicano con un reconocido personaje histórico. “Entonces creen que somos inferiores y se creen que por ser de piel blanca son una raza superior, eso se lo cree solo Hitler”, sentenció en aquel entonces.

Sin embargo, en una cumbre de ministros de Energía de la Celac volvió a tocar el tema. “Donde la migración ya no sería necesaria, ni sus cárceles, ni sus látigos, ni sus cadenas, ni sus esposas, porque por ahí solo regresan a la vieja esclavitud, y América enseñó a todo el mundo, pero no a Norteamérica, sino toda la América, el valor de la libertad”, contextualizó Petro, anexando que “hay una estatua en Nueva York que yo me pienso traer para Cartagena, si me permiten”.