Petro señala a la Fiscalía de “hacer un allanamiento a la Presidencia” igual que en Perú; Barbosa se defiende

“Actos administrativos que suspendan congresistas del Pacto Histórico quitando su voto, como mencioné, no los emite ni los emitió el Consejo de Estado, los emitió la Procuraduría violando el efecto de la sentencia de la CIDH y la convención americana, que el Consejo de Estado ha defendido en sentencia de sala, y que es parte de la constitución y la ley y que veo, el fiscal no ha leído. El que hoy la presidencia del Congreso no esté en manos del Pacto Histórico, como dije en mi trino, no es responsabilidad del Consejo de Estado, sino de la actual mesa directiva del senado”, aclaró Petro.

Pero el jefe de Estado fue más allá y aprovechó para criticar nuevamente a los medios. “El medio titula para enfrentar la Presidencia con el Consejo de Estado y producir un efecto: ayudar no solo a la oposición sino a la sedición en marcha. Los energúmenos que usan la función pública para hacer oposición extralimitando sus funciones y el prejuicio hacen el resto”, concluyó.