El presidente Gustavo Petro volvió a chocar con el fiscal general Francisco Barbosa. El mandatario acusó al jefe del ente acusador de querer llevar presos a varios de sus funcionarios y de abrirles procesos antes de que termine su periodo constitucional en noviembre de este año.

“Lo advierto, el fiscal, en su desespero, porque algo ocultan, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes (gabinete o cercanas al gobierno). Él me está investigando a mí y a mí me importa un comino que me investigue, la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme. Entonces lo hará por los lados”, señaló Petro a su gabinete durante su visita a Quibdó (Chocó).

Lea más: Presidente de la Corte explica cómo va la elección de la nueva fiscal, ¿habrá humo blanco en la siguiente votación?

Es que en la Fiscalía ya se adelantan procesos como el de las chuzadas a Marelbys Meza (exniñera de la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia) y el de posible enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro (hijo del presidente) por posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico. Dos escándalos que involucran funcionarios y miembros de la familias presidencial.