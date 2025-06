Desde Cali, Petro defiende su “decretazo” y se compromete a bajar el tono de su discurso

“Hay unas fuerzas oscuras que están atacando a Colombia y que son las que intentaron asesinar al senador Miguel Uribe. No hace mucho había un misil esperándome en la zona de Los Paperos, en la parte baja de Siloé, esperando que yo llegara a la COP16”, dijo Petro.

Luego, cuestionó que se le responsabilizara del atentado contra Uribe Turbay por el tono de su discurso. De hecho, culpó a “líderes políticos aspirando que el pueblo vote por ellos” de estar “incendiando al país”.

“El culpable no es el pueblo de Colombia ni su presidente. La consulta popular no es amiga de los asesinos (...) Los que reprodujeron eso siendo líderes políticos aspirando que el pueblo vote por ellos, se equivocan y lo que están es incendiando al país y haciendo crecer la violencia y este presidente está elegido es para hacer la paz, es para construir la justicia social”, dijo el mandatario.

Acto seguido, dijo que “me han pedido que baje el tono y me comprometo a bajarlo”, pero advirtió que “bajarlo no implica no decir verdades, silenciarse o arrodillarse”.

Luego, criticó a los sectores que han alertado que el ‘decretazo’ es irregular y que lo denunciarán a sus ministros y a él por prevaricato –como lo hizo el mismo senador Uribe Turbay, que dejó un video grabado anunciando estas acciones–.