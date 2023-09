“El camino propuesto por el Gobierno es pacífico, pero debe respetarse. Hemos propuesto comprar a precio comercial la mitad de las grandes haciendas y aumentar la productividad de la ganadería. La respuesta no debe ser la burla y el engaño. Es el camino viable. El llamado a mantener a Colombia en la brutalidad feudal ya no sirve ni a quienes la impulsan ni al país. El Estado no se prestará al genocidio”, sostuvo Petro en la red social X (antes Twitter).

Ante las acusaciones, Lafaurie respondió y en otro comunicado, este sí de alcance público, le dijo a Petro que sus “obligaciones con los ganaderos son irrenunciables”, que “advertir no es provocar” y que las brigadas ganaderas no pueden equiparse como una incitación al paramilitarismo.

Previo a ello, al tratar de explicar su ausencia en el Congreso Empresarial de la Andi, Petro manifestó que “al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas”. Lo anterior, teniendo en cuenta que al encuentro también estuvo invitado el fiscal Francisco Barbosa: “Cuando hablamos de acuerdo nacional hablamos de franqueza. Con marrullas no pierdan tiempo conmigo”.

Para el profesor Juan Pablo Milanese, del programa de Ciencia Política de la Universidad ICESI, el comportamiento combativo y pendenciero del primer mandatario ratifica su dualismo entre el llamado al diálogo y el enfrentamiento: “No parece que sea un comportamiento por fuera de los cánones de lo que se ha visto en el año que va del Gobierno”. Por ello, instó a persistir en la concertación y el diálogo con diferentes actores. Sin embargo, dejó entrever que será necesario congelar el “gran acuerdo nacional” hasta tanto pasen las elecciones regionales de octubre y se reconfigure el mapa político del país.

“En principio no tiene demasiado sentido que buena parte de los actores que deben participar en ese diálogo (gobiernos locales, en muchos casos muy cercanos a congresistas) en un puñado de meses no van a estar más. Hasta que los nuevos gobiernos no estén electos iniciar un diálogo de este tipo no tiene mayor sentido. En todo caso, podría dar pistas de por dónde iría la intención y el perfil del diálogo”, explicó el académico.

Si bien no deja de ser incierto qué camino tomará el mandatario –persistir en el diálogo, reestructurar la estrategia o darle los santos óleos al acuerdo–, congresistas, gremios y expertos alertan que los insultos y enfrentamientos no contribuyen a apaciguar los ánimos.