Nuevo video del terremoto en Pereira muestra cómo desapareció el piso 12 del edificio Invico

Un nuevo video en 360 grados permite dimensionar la fuerza del terremoto que sacudió a Pereira el pasado 10 de agosto. Las imágenes muestran, en cuestión de segundos, cómo el piso 12 del edificio Invico quedó reducido a escombros.
La grabación fue realizada por un motociclista que transitaba por la Avenida Circunvalar de Pereira cuando comenzó el movimiento telúrico, de magnitud 7,4. La cámara 360° que llevaba instalada registró los momentos de mayor tensión y la afectación de varias estructuras del sector.