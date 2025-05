Sin embargo, llamó la atención que la encuesta preguntó : “¿Usted piensa que las acusaciones entre Armando Benedetti y Laura Sarabia afectan la gestión del Gobierno?” y la respuesta fue: 61,6% considera que sí y 20,3% no; 18,0% no sabe/no responde.

Ese desencuentro sigue haciendo ruido en el Gobierno y sobre todo en el presidente Petro. Las noticias de su agenda diaria pasan desapercibidas y los titulares los ocupan la pareja de funcionarios por las que el presidente se inmoló hace unas semanas acudiendo a la figura de las segundas oportunidades e invitando a sus aliados históricos a no ser sectarios. Pero ese rasero puede tener un límite. Es decir, que no está claro a la fecha si Sarabia va a seguir hasta agosto de 2026, cuando acaba el Gobierno. En cambio, Benedetti, que cada vez adquiere más poder, es protagonista de las grandes apuestas del Ejecutivo como la consulta popular y las reformas en el Congreso, por no decir que es el cerebro detrás de la estrategia política para el año electoral que viene.