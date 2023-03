“No tuve reuniones con laboratorios que ofrezcan medicamentos escasos”: Corcho en nuevo choque con el director del Invima

“La ministra ha recibido varias veces visitas de comercializadores internacionales de medicamentos que, lista en mano, nos dicen, esto está desabastecido, se lo pongo en una semana en Bogotá, en un contenedor a un precio mínimo. Nos parece que esta es la única solución que no tiene sentido en un país como Colombia”, expuso Rossi ante la Comisión Séptima de la Cámara.

Tras esa declaración del director del Invima, este domingo la ministra de Salud aseguró en Twitter que no se ha reunido con laboratorios internacionales que le hayan ofrecido al país medicamentos escasos y planteó que el Ministerio es facilitador, pero no comprador.

“No he sostenido reunión con ningún laboratorio internacional que haya ofrecido medicamentos que escasean. No existe ningún contenedor esperando ingreso. El Ministerio puede ser facilitador, pero no es el comprador de estos medicamentos que corresponde a otros agentes del sistema”, dijo Corcho.