¿Por qué hay una pelea entre Agmeth Escaf y Miguel Ángel Del Río?

“El precio que pagué fue enorme. Fui discriminado. Hasta para entrar a la sede del Pacto tuve líos. Un día me informaron que Benedetti me había prohibido el acceso. Al #PetroBus jamás fui invitado. En los eventos de tarima no me dejaban poner mi publicidad porque no aportaba plata”, dijo Escaf.

En todo caso, la denuncia de Escaf terminó por involucrar a Miguel Ángel del Rio. El abogado adelantó que denunciará al representante ante la Corte Suprema de Justicia para que aporte las pruebas de su supuesto ofrecimiento de 500 millones a la campaña del Pacto en el Atlántico.

“En el camino de mi vida he levantado odios en todas las vertientes. He sacrificado a mi familia quien tuvo que salir del país. He decidido quedarme sólo para defender lo que creo. Cada semana aparece un nuevo ataque falso. Ahora un actor mediocre que se ganó una curul en una rifa”, puntualizó Del Río.