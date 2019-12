Víctimas reciben versiones de Farc en caso de secuestro ante la JEP

Veintidós años, dos meses y tres días hace que Dolly Castañeda no ve a su hija en persona. En octubre de 1997 el frente 34 de las Farc la secuestró, pidió un rescate de 600 millones de pesos que su familia nunca pudo pagar y no la devolvió.

Catorce años después la vio vestida de guerrillera en el video de la liberación de Roméo Langlois, el periodista francés, y hace dos meses en una fotografía vieja publicada en el periódico Qhubo, donde aparecía uniformada, con fusil en mano y acompañada de Julián Conrado, el exguerrillero electo para en la Alcaldía de Turbaco, Bolívar. Esta fotografía reposa en el archivo de Colprensa desde 2011 y fue provista por la Policía Nacional, en una búsqueda inversa se evidencia que varios medios la publicaron en 2012 diciendo que se trataba de una guerrillera de origen chileno.

Publicidad

“Mírele las cejas, los ojos, la forma de la cara, nadie me quita de la cabeza que es Ruth Beatriz”, dijo Castañeda.

Por eso llegó ayer al Paraninfo de la Universidad de Antioquia, donde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le entregaba a las víctimas las versiones voluntarias de los exguerrilleros de las Farc vinculados al caso 001, conocido como retenciones ilegales.

“Espero mucho y nada. Mi corazón de madre quiere que me digan dónde está mi hija, por qué se la llevaron, por qué no me la devolvieron, pero sé que las Farc nunca dicen la verdad, solo les interesa la impunidad”, anotó la madre.

Ruth Beatriz, psicóloga de 27 años, era jefa de personal en una empresa de transportes en Girardota cuando fue secuestrada. Castañeda aseguró que “si durante esos años ella cambió su pensamiento y decidió volverse guerrillera, no importa —se le aguaron los ojos y con un nudo en la garganta continuó— es mi hija y siento que está viva”.

Publicidad

Y entró al salón donde recibiría la información que la JEP ha recopilado hasta ahora sobre su caso.