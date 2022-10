“No puedo dar fe de su identidad (...) Ambos parecían tener más de 50 años y al parecer no vivían en Medellín, ni tenían acento antioqueño. Si mi memoria no falla los nombres que me dieron fueron ‘Ramón’ y ‘Carola’ , pero pudieron ser seudónimos o nombres inventados”, contó la senadora.

“No puedo certificar si la historia narrada corresponde con la realidad, ni los métodos de la pareja para acceder a esta información, pero entrego testimonio de lo escuchado por mí en dicha reunión. No me dieron más detalles”, agregó la congresista del Pacto Histórico.

No obstante, Córdoba relató que conoció a un hombre que supuestamente le confesó en la sede de la OEI en Bogotá que le había disparado al líder conservador, debido a que el magistrado auxiliar Farid Benavides, quien presidió la diligencia en la JEP, le preguntó si sabía quién fue el autor del crimen.

“Fue algo muy fugaz, en ese momento yo le dije que fuera a las autoridades porque su testimonio podía ser muy importante. Después traté de contactarlo para convencerlo de que fuera a las autoridades pero no lo logré, él me dijo que se llamaba Lucho o Chucho, no me acuerdo del nombre exacto”, relató Córdoba.

En el espacio de preguntas de las víctimas Córdoba fue abordada por Enrique Gómez Martínez, excandidato presidencial y sobrino de Gómez Hurtado. Este abogado le preguntó a la senadora sobre el aspecto físico del presunto autor del crimen. Ella aseguró que se trató de un hombre afrodescendiente que tenía cabello ensortijado y medía más que ella, y le puso entre 45 y 50 años de edad.

Frente a las dudas sobre su versión manifestadas por parte de las víctimas, Córdoba aseguró que Henry Acosta, facilitador del Acuerdo de Paz con las Farc, le dijo que alias Jesús Santrich le reconoció el crimen de Gómez Hurtado; sin embargo Acosta rechazó esa versión este mismo jueves.