Luego del ataque al campamento de alias Gentil Duarte en marzo de 2021, Molano señaló a los medios de comunicación que “la discusión aquí no es la legitimidad de nuestra fuerza pública para desarrollar estas operaciones, sino cómo las disidencias de las Farc siguen reclutando a estos jóvenes y los convierten en máquinas de guerra ”.

Agrega que “mientras no exista pronunciamiento alguno de parte del Estado, existe el riesgo de continuar afectando las garantías de no repetición de las víctimas que se encuentran acreditadas o que podrían llegar a acreditarse en el macrocaso No. 07, lo cual requiere una reacción inmediata”.

También expresa la decisión que, aunque hubo un cambio de tono en la llegada del nuevo gobierno, “el riesgo no está superado, pues se necesita una reivindicación específica dirigida a una población que es de competencia de la JEP”.

Por lo anterior, le ordenó al Gobierno que en un plazo de 15 días haga un pronunciamiento público en el que se reconozca expresamente la calidad de víctimas de todas aquellas personas que con menos de dieciocho años fueron reclutadas o utilizadas en el conflicto armado interno por la otrora guerrilla de las Farc.

Igualmente, ordena incorporar en la política pública y en la doctrina militar acciones que contribuyan a eliminar los discursos justificativos, a reconocer que los niños y adolescentes reclutados son, ante todo, víctimas del conflicto armado y que “en las operaciones en que pueden resultar afectados se deben siempre respetar los principios de precaución, necesidad militar, humanidad y proporcionalidad”.