“¿Paz total? Hubo un fracaso total”: precandidato Daniel Palacios

“Yo lo digo sin ningún titubeo, a mí no me gusta el petrismo, no lo apoyo, jamás votaría por ninguno de sus representantes. Eso no quiere decir que uno no pueda hablar con ellos, hablar para tratar de dialogar, para tratar de construir consenso. Ahora, que en la Casa de Nariño hay un exguerrillero, hombre, eso no es elevar el tono, eso es decir la verdad. Que este gobierno se eligió con el apoyo de la guerrilla, eso no es elevar el tono, eso es decir la verdad, eso lo ha dicho el mismo ELN”.