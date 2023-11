Pero esa tarea no será nada sencilla para Gaviria , pues además de que al interior de la colectividad hay congresistas que cuestionan su poder y se niegan a seguir sus directrices, el Gobierno ha demostrado que tiene capacidad de influencia sobre los parlamentarios liberales , como lo ha dejado claro al conquistar su respaldo mayoritario para la reforma a la salud en la Cámara.

Sin embargo, el exmandatario todavía cuenta con escuderos que lo respaldan como en el caso del representante Julián Peinado , quien contradijo a su compañero de bancada Losada y defendió que la carta sobre la independencia se la envió a Petro a título personal, como sugerencia –y no imposición– para la bancada.

En su respuesta a la carta de Gaviria, el presidente Petro no tuvo problema en entrometerse en los asuntos del liberalismo y dejó claro que le interesa que las mayorías del Partido Liberal opten por relevar en su Convención Nacional al exmandatario , a quien comparó con el presidente electo de Argentina, Javier Milei.

Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, excongresista liberal, señaló que deben escucharse todas las voces, incluyendo las de los inconformes, para decidir sobre la postura del partido frente al Gobierno. “La carta de Gaviria, no lo digo yo lo dicen los senadores, fue una carta a nombre propio que no representa a la bancada. A mí sí que me gustaría ver una Convención del partido porque creo que los liberales de todo Colombia tienen mucho qué decir”, apuntó el ministro.

Este choque de poderes entre Gaviria y Petro sacó a flote una fractura política de la bancada del Liberal frente a la Casa de Nariño, pues la voz del expresidente está siendo respaldada por congresistas inconformes con el Gobierno, pero representantes como Andrés Calle, presidente de la Cámara, están del lado de Petro.

“La mayoría de los congresistas sentimos que llegó la hora de dar un paso al costado en la coalición. Nos declaramos como partido de gobierno hace un año, pero nuestras opiniones no son escuchadas y tenemos una representación liberal para el nombramiento, pero que no reconoce al liberalismo”, expuso el representante Octavio Cardona.