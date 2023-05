Conservadores anuncian que votarán en contra de la reforma laboral

El Partido Conservador anunció que no apoyará la reforma laboral presentada por el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, que está en trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

La afirmación fue hecha por el líder de esa colectividad, Efraín Cepeda, quien sostuvo que hay una decisión unánime de toda la bancada de votar en contra del proyecto de ley porque este afectaría el empleo en el país.

Cepeda sostuvo que “el Partido Conservador ha tomado la decisión unánime en bancada de no acompañar el proyecto de reforma laboral del Gobierno Nacional. O sea, lo votaremos negativamente, porque no solo no promueve el empleo, sino que lo destruye como he expresado el Banco de la República, que se pierden 450.000, y el golpe más fuerte lo llevan las micro y pequeñas empresas, muchas de ellas se quebrarán y otras pasarán a la informalidad. Ninguno de los factores anteriores es deseable”.