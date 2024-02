El segundo lío son unas donaciones por parte de personas jurídicas al partido Colombia Humana. Eso estaría muy bien, pero no se podían usar en elecciones presidenciales. Eso era antes cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizaba que los partidos utilizaran recursos para hacer política en elecciones presidenciales. Y, ojo, recursos que no provenían de donaciones, sino que provenían del ejercicio patrimonial de los partidos.

Al presidente hay que pedirle calma. Claro que es difícil ser investigado, pero uno tiene que ser respetuoso de las autoridades. No hay una ruptura institucional en Colombia, porque realmente no ha habido ninguna burla de las normas, aparte de unas presuntas violaciones que habrían ocurrido en la campaña presidencial.

Uno no puede confundir a los colombianos con argumentos falaces para tratar de desvirtuar los argumentos. Este es un debate que se tiene que dar con el mayor rigor jurídico ante las instancias que corresponden. Y que se demuestre si el Gobierno, si la campaña, actuó bien o mal. Pero decir que hay una ruptura institucional porque se le abre investigación es sumamente grave. Él es el presidente de la República y tiene que ser respetuoso de las demás autoridades.

Contrario a lo que dice el presidente, ¿usted cree que el fiscal Francisco Barbosa sí ofrece garantías y que no está investigando a Petro de forma irregular?

El fiscal General tiene que responder por sus acciones, y tiene que ser sereno y simplemente un jurista. Apartarse completamente de la política. Es muy grave que se vayan a confundir esas dos cosas. Pero hay que recordar que la investigación de Gustavo Petro no surge por voluntad del fiscal, sino por las declaraciones de quien fuera la mujer de su hijo diciendo que habían recibido platas de personas comprometidas con corrupción y con narcotráfico con miras a la campaña.

Luego aparece la investigación de La Silla Vacía, en la que nada tiene que ver el fiscal, hablando del ejército de testigos electorales que habían sido pagados y que no habías sido reportado en las cuentas. Aparece posteriormente la famosa donación de Fecode por fuera de los parámetros legales.

Estas pruebas las conoció el país, como las conoció el fiscal. El deber del fiscal es procesar, no al presidente de la República, pero sí a quienes estuvieron en una campaña sobre la cual aparecen –no por parte de la Fiscalía, sino de los medios de comunicación–, investigaciones y una serie de señalamientos muy graves.

¿Cree que el presidente y otros miembros del Pacto Histórico de alguna manera están presionando a la Corte Suprema para elegir rápidamente a la próxima fiscal de la terna que presentó el Gobierno?

La Corte Suprema se va a tomar el tiempo que considere necesario. No vi al petrismo muy preocupado cuando en la época del presidente Uribe la Corte Suprema no eligió al fiscal. Les parecía muy bien. Uno no puede criticar lo que no criticó cuando le pasó a alguien distinto.

¿La deja tranquila esa terna que presentó Petro?

A mí me parece que ahí hay unos nombres altamente comprometidos políticamente. Pero bueno, cuando uno tiene un fiscal que se elige por el presidente, uno de los riesgos es que elija personas ideológicamente muy afines y comprometidas con su proyecto político.

¿Y le preocupa que de alguna manera el próximo fiscal no ofrezca garantías en el proceso contra el expresidente Uribe?

Me preocupa mucho más que el presidente esté ternando un fiscal cuando la propia Fiscalía está investigando a su hijo y a varios miembros de su campaña. Nunca se había presentado una elección en la que un presidente tuviera tanto interés directo en el proceso.