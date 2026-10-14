“La solicitud la hizo la seguridad del expresidente Petro”: explican presencia de uniformados en techo del Congreso

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, respondió a una crítica de la senadora Jennifer Pedraza, que hizo referencia a que el presidente Abelardo de la Espriella debía responder por la presencia de uniformados en el techo del Congreso, mientras había manifestaciones opositoras en la Plaza de Bolívar. Ante eso, Henríquez respondió que se trata de personal del esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro. En una publicación a través de sus redes sociales, Pedraza cuestionó que hubiera francotiradores en el techo del Capitolio Nacional. “¿Qué hace la fuerza pública con fusiles en las calles y en los techos del Congreso mientras la gente se manifiesta? ¿Quién dio la orden de este despliegue y con qué justificación?”, escribió la senadora, entre otras cosas. También realizó una intervención en la sesión del Senado. Ante eso, Henríquez le respondió que fue él quien dio la orden tras una solicitud del esquema de seguridad de Petro, dado que todos los expresidentes cuentan con uno.

“El decreto 1066 de 2015 brinda garantías de seguridad de los presidentes y expresidentes de la República. Los hombres que usted vio apostados aquí en el Congreso de los colombianos, yo fui quien dio la orden, porque la solicitud me la hizo ayer la seguridad del expresidente Gustavo Petro Urrego”, dijo Henríquez, mientras se escuchaban pupitrazos o golpes de mesa en el recinto.

Documento oficial que justifica el despliegue militar en la Plaza de Bolívar

Luego, en la sesión se compartió la solicitud firmada por el intendente jefe Juan Carlos Bermúdez López, responsable de las avanzadas de seguridad del esquema de Petro. “Me permito solicitar su colaboración en el sentido de autorizar el ingreso y la ubicación en la terraza de las instalaciones de su edificio a dos (02) funcionarios de la Fuerza Pública, a partir de las 08:00 horas del día 14 de octubre de 2026, con el fin de garantizar la integridad del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, expresidente de la República de Colombia, durante su visita al evento que se realizará en inmediaciones de sus instalaciones”, se lee en la carta compartida por el presidente del Senado.

Así se ve la carta en la que se solicita la presencia de dos miembros de la Fuerza Pública en el techo del Congreso para garantizar la seguridad de Petro. Foto: Cortesía Presidencia del Senado.

Réplica de Pedraza y la segunda respuesta de Henríquez

Pedraza agradeció por la aclaración y dijo que “no tenían conocimiento” de la medida. Sin embargo, dijo que “el riesgo al que esta medida expone a los y las manifestantes no se justifica porque el expresidente Gustavo Petro lo haya solicitado”. Y agregó “salgan y pregúntenle a la gente que salió a marchar por qué lo hizo. Nadie les va a decir que salió a marchar porque un político les dio la orden”. Después, dijo que “la marcha no era propiedad de ningún político y en ese sentido exponer a la gente de esa manera me parece equivocado”. Le puede interesar: Gobierno estrena decreto para abordar la protesta social justo antes de marchas de la oposición De ahí hizo un llamado a los congresistas del Pacto Histórico. “Si los militares que estaban ahí apuntándole a los manifestantes fue una solicitud del expresidente Gustavo Petro, pienso que tienen una responsabilidad allí”. Y concluyó que no se refería solo a la presencia de los hombres en el Capitolio, sino a “medidas de este Gobierno como mandar militares armados a la Universidad Nacional”. Henríquez volvió a responder que “todas las veces que me sean necesarias aplicar la Constitución Política y la ley, lo haré (...) Bajo mi responsabilidad se apostaron los hombres de seguridad aquí”. Finalmente, hizo un llamado para evitar la desinformación en este tipo de situaciones.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez. Foto: Presidencia Senado.

“Uno debe verificar las informaciones antes de hacer aseveraciones que no están ajustadas a la realidad”, concluyó.

Otros pronunciamientos

Cabe aclarar que Pedraza no fue la única de la oposición que se pronunció. Por ejemplo, el representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, escribió hacia el mediodía: “Abelardo de la Espriella, ministro de Defensa y ministro del Interior! ¿Qué hacen militares con fusiles en la Plaza de Bolívar, encima del Capitolio? ¿Esa es la instrucción que imparte su nuevo decreto?” El senador del Centro Democrático, Andrés Forero, le contestó. “Representante. En la plenaria del Senado se aclaró que ese personal de la fuerza pública hace parte del esquema de seguridad del ex-presidente Petro. Tiene todo el derecho a criticar al presidente, pero en este caso debería borrar el trino para no desinformar”, dijo. Bloque de preguntas frecuentes