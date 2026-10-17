‘Casa del Terror’ de Suba: hallaron 13 menores, drogas y celulares hurtados

Un operativo interinstitucional en una vivienda del sector de La Gaitana, en Suba, Bogotá, permitió identificar a 13 niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. En el inmueble también encontraron drogas, armas cortopunzantes y celulares reportados como hurtados. Seis menores fueron trasladados a un centro especializado para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.
La intervención fue coordinada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), luego de que habitantes del sector alertaran sobre presunta venta de estupefacientes, teléfonos hurtados y las condiciones en las que vivían varios menores.