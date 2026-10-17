Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

‘Casa del Terror’ de Suba: hallaron 13 menores, drogas y celulares hurtados

Denuncias de la comunidad llevaron a las autoridades hasta una vivienda en Bogotá donde encontraron a niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Seis menores fueron trasladados para iniciar el restablecimiento de sus derechos.

  • Autoridades identificaron a 13 menores en condiciones de vulnerabilidad en una vivienda de Suba, Bogotá.FOTO: Alcaldía de Bogotá.
    Autoridades identificaron a 13 menores en condiciones de vulnerabilidad en una vivienda de Suba, Bogotá.FOTO: Alcaldía de Bogotá.
  • El operativo permitió incautar drogas y encontrar celulares hurtados y armas cortopunzantes. FOTO: Alcaldía de Bogotá.
    El operativo permitió incautar drogas y encontrar celulares hurtados y armas cortopunzantes. FOTO: Alcaldía de Bogotá.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

Un operativo interinstitucional en una vivienda del sector de La Gaitana, en Suba, Bogotá, permitió identificar a 13 niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. En el inmueble también encontraron drogas, armas cortopunzantes y celulares reportados como hurtados. Seis menores fueron trasladados a un centro especializado para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

La intervención fue coordinada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), luego de que habitantes del sector alertaran sobre presunta venta de estupefacientes, teléfonos hurtados y las condiciones en las que vivían varios menores.

En la vivienda, conocida como la ‘Casa del Terror’, se alquilaban habitaciones por días, semanas o meses; residían familias colombianas y venezolanas. Durante el procedimiento, los funcionarios inspeccionaron estos cuartos y registraron a las personas que permanecían en el lugar. Algunos de los ocupantes llevaban entre uno y dos meses en el inmueble.

Las autoridades encontraron espacios construidos de manera artesanal, puertas de madera frágiles y superficies deterioradas. También identificaron condiciones de hacinamiento, dificultades en el manejo de residuos y problemas de alcantarillado, además de una disposición inadecuada de excretas humanas y de mascotas.

Conozca: Ataque con drones contra la Policía y Alcaldía de Teruel, en Huila, deja policía herido y causa pánico en la población

El informe de la intervención describió olores nauseabundos asociados al consumo de estupefacientes. Tras la inspección, la Secretaría de Salud advirtió que las deficiencias higiénico-sanitarias representaban un riesgo para la salud y la integridad de quienes habitaban la vivienda.

En materia de seguridad, la Policía incautó 30 dosis de estupefacientes y encontró armas cortopunzantes y teléfonos celulares con reporte de hurto. Durante el procedimiento, además, fue capturado un hombre que tenía en su poder las sustancias y los equipos hurtados hallados en los registros.

El operativo permitió incautar drogas y encontrar celulares hurtados y armas cortopunzantes. FOTO: Alcaldía de Bogotá.
El operativo permitió incautar drogas y encontrar celulares hurtados y armas cortopunzantes. FOTO: Alcaldía de Bogotá.

Entre los 13 menores identificados había niños, niñas y adolescentes con edades que iban desde los seis meses hasta los 17 años. Algunos estaban acompañados por sus padres, madres, padrastros o abuelos.

Seis de ellos fueron trasladados al Centro Especializado Revivir, con acompañamiento del ICBF, la Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia.

Según la Secretaría de Seguridad, la medida busca iniciar las actuaciones para el restablecimiento de sus derechos, teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad y desescolarización identificadas durante la intervención.

Los padres de los menores que no fueron trasladados también quedaron vinculados a las actuaciones institucionales y fueron citados al centro zonal del ICBF en Suba. Allí se evaluarán las condiciones en las que se encuentran los niños y adolescentes y se determinarán las medidas necesarias para garantizar su protección.

La intervención hace parte de una estrategia interinstitucional de inspección y verificación de establecimientos comerciales y espacios considerados de riesgo. Entre sus objetivos está detectar posibles situaciones de trata de personas y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, así como activar las rutas de atención y protección correspondientes.

La Secretaría Distrital de Seguridad anunció que continuará coordinando operativos con las entidades competentes para identificar situaciones que pongan en riesgo a la población vulnerable.

La entidad también hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte hechos delictivos o situaciones sospechosas a través de la Línea 123.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué encontraron en la Casa del Terror de Suba, en Bogotá?
Las autoridades encontraron a 13 menores en condiciones de vulnerabilidad, 30 dosis de estupefacientes, armas cortopunzantes y celulares reportados como hurtados durante un operativo en una vivienda del sector de La Gaitana, en Suba.
¿Por qué intervinieron la Casa del Terror de Suba?
La intervención se realizó tras denuncias de habitantes del sector sobre presunta venta de drogas, teléfonos hurtados y las condiciones en las que vivían varios menores. Las autoridades adelantaron verificaciones durante varias semanas antes del operativo.

Temas recomendados

Drogas
Robo
Menores de edad
Operativos
inseguridad
terror
Bogotá
Carlos Fernando Galán
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form