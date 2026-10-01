Los Nuevos Nule: así funcionaba la red de corrupción que desvió recursos de las regalías en 19 departamentos

Una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) puso al descubierto a la red conocida como “Los Nuevos Nule”, la cual habría desfalcado al Estado en una cifra proyectada entre 3,1 y 3,5 billones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR).

De acuerdo con el ente acusador, el entramado operó de manera continuada durante cinco años, impactando obras esenciales de infraestructura, educación, salud, agua potable, saneamiento básico, energía, deporte y vivienda rural en al menos 19 departamentos del territorio nacional.

Este presunto desvío de recursos se hizo a través del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’. La entidad fue constituida formalmente en el año 2021 con un aporte privado de apenas un millón de pesos.

Aprovechando su régimen de fondo mixto, la organización aplicó su propio manual de contratación interno para eludir los procesos de licitación pública habituales y evadir los controles estatales sobre el dinero público. Así fue como el fondo actuó como intermediario para direccionar 1.147 contratos hacia un grupo cerrado de empresas, consorcios y uniones temporales previamente seleccionados.

Para facilitar estas adjudicaciones irregulares e inducir en error a las autoridades administrativas, la red elaboraba sistemáticamente actas, registros y documentos privados falsos.

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Adicionalmente, la Fiscalía evidenció una abierta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pues en múltiples casos, los contratistas encargados de ejecutar las obras pertenecían al mismo grupo empresarial que ejercía la interventoría. También se encontraron funcionarios directivos del propio fondo que al parecer resultaban beneficiados como contratistas de prestación de servicios.

A través de pruebas recopiladas por los investigadores, como interceptaciones telefónicas, correos electrónicos y allanamientos, no solo se había expuesto el supuesto modus operandi de esta red, sino también su estilo de vida ostentoso.

En ese conjunto de pruebas habría grabaciones interceptadas donde los miembros se referían a Esteban José Cleves Daza como el “Nule chiquito”, demostrando esto una intención de posicionarse al nivel de las grandes fortunas de Valledupar.