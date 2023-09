Otros reportes de sismo

De acuerdo con la SGC, durante la mañana de este sábado fueron registrados cinco movimientos telúricos en distintas zonas del país. El primero de ellos, se reportó sobre la 1:00 a.m. en el municipio de Zapatoca, departamento de Santander, de magnitud de 2.2 y profundidad de 137 kilómetros.

El siguiente fue a las 2:00 a.m. en Los Santos, Santander, con una magnitud de 3.2 y una profundidad de 150 kilómetros. Un tercer sismo fue a las 2:39 a.m. en Puerto Boyacá, Boyacá, de magnitud de 2.1 y a 208 kilómetros de profundidad. El cuarto a las 2:46 a.m. Piedecuesta, Santander, con profundidad de 137 kilómetros y magnitud 2.1 y un quinto penúltimo temblor a las 4:59 a.m. Los Santos, Santander, de 2.3 de magnitud y profundidad 134 kilómetros, respectivamente.