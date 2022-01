La única alianza para las presidenciales que no tiene a una mujer en sus filas es la Coalición Centro Esperanza, cuyos precandidatos son Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, Jorge Robledo y Juan Fernando Cristo. Ante esa situación, EL COLOMBIANO conoció que al interior de esa coalición le han insistido a Íngrid Betancourt para que se lance y participe en la consulta del 13 de marzo. No obstante, la exsenadora se ha mantenido en firme en la decisión de no aspirar este año.