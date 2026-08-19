Nueva EPS tendrá un nuevo interventor: es el sexto en dos años

Con más de 11 millones de usuarios, Nueva EPS es una de las instituciones de salud más grandes del país. Al mismo tiempo, es una de las EPS con más deudas y quejas acumuladas. En ese contexto, el nuevo Gobierno, de la mano con la nueva ministra de Salud, Ana María Vesga y la nueva superintendente de Salud, Mónica Rocío Lombana, anunciaron un importante cambio: Jorge Iván Ospina ya no estará al frente de Nueva EPS.
El nuevo interventor será Roberto José Tercero Solano Navarra actual gerente de Cajacopi EPS. La decisión quedó consagrada en la Resolución 8580-6, expedida este 18 de agosto de 2026.
Su nombramiento es el sexto en dos años para el mismo cargo. Ospina, que duró al mando únicamente desde abril hasta agosto de 2026, era el quinto interventor. Antes de él estuvieron Julio Alberto Rincón, Bernardo Camacho, Gloria Libia Polanía, Luis Óscar Gálvez, y ahora Ospina. Ninguno solucionó la crisis.