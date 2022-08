Los Extraditables secuestraron numerosas personalidades, pero tanto el libro de GGM como la serie, se ocupan de los padecimientos y asesinatos Diana Turbay, la hija del ex presidente Turbay, de Marina Montoya, la hermana del todopoderoso secretario de la presidencia de Barco, donde estuvo también César Gaviria, cerebro de la Séptima Papeleta y la irregular votación para crear la Constituyente; Francisco Santos Calderón, hijo del poderosísimo director y propietario de la mayoría de las acciones de El Tiempo; Beatriz Villamizar, esposa del congresista Luis Guerrero y hermana del también representante Alberto Villamizar, promotor de la extradición de los narcos y esposo de la joya de la corona en esta historia de horror, Maruja Pachón, hermana de la esposa de Luis Carlos Galán y directora del codiciado fondo para la financiación de películas FOCINE. Numerosos choferes y guaruras de tantos personajes perdieron la vida y nadie los recuerda.

Como en Z, de Costa Gavras, Noticia de un secuestro no narra directamente el proceso de cómo Pablo Escobar doblega al estado colombiano gracias a un inmenso derramamiento de sangre. Gavras presenta como ficticios los hechos que rodean el asesinato de un político griego por la Dictadura de los Coroneles en los años setenta, usando también de una novela de Vasilis Vasilicós, que adapta libremente. En Noticia de un secuestro, las monótonas vidas de los rehenes son el pan de cada día de cada uno de los seis episodios titulados irónicamente: Querido Alberto, La hija del presidente, Divino Niño, Pies descalzos, Entre pregones y chatarras y Mar de Coveñas, donde el 19 de abril del 91, cuando se cumplían 21 años de las elecciones que “robaron” a Rojas Pinilla, inspirador del M-19, y del asesinato del poeta Ignacio Escobar Urdaneta de Brigard, el Padre García Herreros invocaba con estas frases la entrega, con cárcel y carceleros propios, de Pablo Escobar: “¡Oh, mar l!¡Oh, inmenso mar! ¡Oh, solitario mar, que lo sabes todo! Quiero preguntarte unas cosas, contéstame. Háblame, tú que guardas los secretos, quisiera hablar con Pablo Escobar... Me han dicho que quiere entregarse, Me han dicho que quiere hablar conmigo. ¡Oh, mar! ¡Oh, mar de Coveñas...”

El resto de los acontecimientos está muy cerca de nosotros para no saberlos. La Constitución del 91, redactada también por abogados y políticos pagados por el Cartel de Cali, eligió a renglón seguido a Ernesto Samper Pizano y sus ministros Horacio Serpa y Carlos Holmes, el primero, dueño de la computadora de palacio y el segundo, destructor de la historia y la literatura colombianas, [aparte de haber administrado a Iván Duque durante 1081 días de su mandato], cuando fueron condenados medio millar de parlamentarios y políticos, pero su jefe, Samper, fue redimido, según ha contado el hijo de Miguel Rodríguez, gracias al pago de 50 millones a cada uno de los 101 parlamentarios que votaron por absolverlo. El cuatrienio de Samper ha sido el más turbulento y cruel de nuestra historia; hizo que la corrupción, el clientelismo, la ruina de la justicia, el narcotráfico, la enajenación del estado al paramilitarismo, posibilitaran un eventual triunfo de las FARC. Se calcula de causaron 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos en cinco décadas de terror, que perdonó el infame Pacto de La Habana.